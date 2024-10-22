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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi güne artışla başlayarak yatırımcılara umut verdi. Bankacılık ve holding endeksleri de kazançlar sağladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,27 oranında bir artışla 8.677,75 puandan işlem görerek başarılı bir başlangıç yaptı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,36 puan ve yüzde 0,27 artış gösterdi.

Sektörel Kazançlar ve Genel Durum

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,33 yükseliş gösterdi. Tüm sektör endeksleri kazanç sağladı; en fazla yükseliş ise yüzde 0,42 ile finansal kiralama ve faktoring alanında gerçekleşti.

Dün ise, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.654,39 puanla kapatmıştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi sürerken, yoğunlaşan bilanço sezonu ve temkinli duruş piyasalara karışıklık getirmekte. Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olacağını ancak yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaları izlemeye alacaklarını belirtiyorlar.

BIST 100 endeksi için teknik açıdan, 8.800 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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