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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne 0,17'lik artışla 8.853,83 puan seviyesinden start aldı. Sektör endeksleri arasında hareketlilik dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:01
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,17 artışla 8.853,83 puandan işlem görerek başladı.

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 15,23 puan ve %0,17 yükseliş kaydetti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,03 değer kaybederken, holding endeksi %0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıranlar %0,55 ile metal ana sanayi olurken, en fazla kaybettirenler %0,04 ile spor ve finansal kiralama-faktoring alanları oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü %2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan kapatmıştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıkları, beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşım gözlemleniyor. Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve yurt dışında ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Teknik Göstergeler

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladılar.

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