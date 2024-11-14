Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,58 yükselişle 9.354,28 puan seviyesinden işlem görerek açıldı. Dün kapanışa göre 53,98 puan artış kaydeden endeks, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Açılışta bankacılık endeksi %0,74; holding endeksi ise %0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %0,80 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren sektör ise %0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Borsa İstanbul alıcılı bir seyir izleyerek günü %0,80 değer kazancı ile 9.300,30 puan seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların yön arayışı devam ederken, dikkatler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentiler doğrultusunda seyretti ancak verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin, Fed'in enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun süreceği endişesini tetiklediği bildirildi.

Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri ile birlikte yurt dışında Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını yakından takip edecek. Ayrıca, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ECB toplantı tutanaklarının izlenmeye devam edeceği belirtiliyor.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksi'nde 9.250 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.