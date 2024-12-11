DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,7 0,05%
ALTIN
3.022,83 -0,24%
BITCOIN
3.402.876,59 -1,26%

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 artışla başladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:04
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 10.132,38 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,35 puan ve yüzde 0,33 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile metal eşya makina olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,13 ile tekstil deri oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 1,54 değer kaybıyla 10.099,03 puandan kapattı. Küresel piyasalarda ABD’deki yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir gözlemleniyor. Bugün ise gözler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.950 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekim Ayında Ciro Endeksi Yıllık %41,2 Arttı
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
3
Ekim Ayında Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artışı Görüldü
4
Kara Yolları Durum Raporu: Çalışmalar ve Ulaşım Bilgileri
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı
6
Brent Petrol Fiyatı 69,94 Dolar
7
Mevduat faizlerinde flaş değişiklik! Bankada parası olan para babası oldu!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün