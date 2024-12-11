Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 10.132,38 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,35 puan ve yüzde 0,33 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile metal eşya makina olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,13 ile tekstil deri oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 1,54 değer kaybıyla 10.099,03 puandan kapattı. Küresel piyasalarda ABD’deki yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir gözlemleniyor. Bugün ise gözler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.950 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.