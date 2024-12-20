Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yüzde 0,26 Artışla Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 9.790,96 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,84 puan ve yüzde 0,26 artış göstererek bu seviyeye ulaştı.

Sektör Endekslerindeki Değişim

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Önceki Gün ve Küresel Piyasalar

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,52 değer kaybederek 9.765,12 puandan günü tamamladı. Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankası (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyallerini verirken, makroekonomik veriler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Piyasa Gelişmeleri ve Analizler

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.