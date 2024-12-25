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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,8 artışla 9.846,39 puandan başladı ve bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:00
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,8 artışla 9.846,39 puan seviyesinden başladı. Açılış anında, endeks önceki kapanışa göre 173,63 puan ve yüzde 1,8 değer kazanarak bu seviyeye çıktı.

Sektörel Performans

Açılışla birlikte bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi ise yüzde 1,52 oranında değer kazandı. Tüm sektör endekslerinin yeşil bir tablo oluşturduğu günde, en fazla kazancı sağlayan sektör bankacılık oldu.

Piyasa Beklentileri

Dün, yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puan ile kapatmıştı. Küresel piyasalarda yıl sonu Noel tatili nedeniyle işlem hacminin oldukça düşük olduğu gözlemleniyor.

Veri Takibi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bugün, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranları takip edilecek. Yurt dışında ise Noel tatili sebebiyle veri gündemi sakin geçecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguladı.

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