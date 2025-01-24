Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yeni Gün: BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 10.125,49 puandan işlem görerek başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,73 puan ve yüzde 0,13 artış göstererek 10.125,49 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok borsa kazandıran sektör yüzde 0,36 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,15 ile iletişim oldu.

Dün Günü Kayıpla Tamamladı

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 0,07 kayıpla 10.112,76 puan ile kapattı.

Küresel Gelişmeler Piyasalarda Etkili Oluyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans ile katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda dile getirdiği jeopolitik risklerin azaltılmasına yönelik mesajlar, petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları sonrasında pozitif bir seyir izleniyor.

Moody’s Kredi Notu Değerlendirmesi Bekleniyor

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Moody's, en son Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak B3'ten B1'e yükseltmiş, not görünümünü ise pozitif olarak korumuştu.

Analistler Teknik Seviyeleri Belirliyor

Bu gün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceği belirtiliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanı direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesini destek konumunda değerlendiriyor.