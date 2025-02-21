Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı!

BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,09'luk bir artışla 9.815,92 puandan başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,42 puan ve %0,09'luk bir değer artışı gösterdi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,02, holding endeksi ise %0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise %0,76 ile finansal kiralama oldu. Öte yandan, en fazla kaybettiren sektör %0,16 ile inşaat olarak kaydedildi.

Günlük Kapanış ve Gelen Veriler

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,45 değer kazanarak 9.807,50 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği yönündeki endişeler ve devam eden politika belirsizlikleri etkili olmaya devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelindeki imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puan seviyeleri direnç, 9.750 ve 9.650 puan seviyeleri ise destek konumunda.