Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %1,76 Arttı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,76 yükselişle 9.462,68 puan seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan artış gösterdi.

Sektör Endekslerindeki Gelişmeler

Açılışta yatırımcıların dikkatini çeken en önemli sektörler arasında bankacılık endeksi yüzde 3,15 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,32 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan banka oldu. Ancak, tek kaybettiren sektör endeksi yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Dün, yurt içinde alış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puan seviyesinden tamamladı. Ancak küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkileri, yanı sıra enflasyon ve resesyon konuları da ekonomilerin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.