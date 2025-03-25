Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %1,76 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %1,76'lık artışla 9.462,68 puandan başladı. Bankacılık endeksi dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:58
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %1,76 Arttı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,76 yükselişle 9.462,68 puan seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan artış gösterdi.

Sektör Endekslerindeki Gelişmeler

Açılışta yatırımcıların dikkatini çeken en önemli sektörler arasında bankacılık endeksi yüzde 3,15 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,32 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan banka oldu. Ancak, tek kaybettiren sektör endeksi yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Dün, yurt içinde alış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puan seviyesinden tamamladı. Ancak küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkileri, yanı sıra enflasyon ve resesyon konuları da ekonomilerin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %1,76 Arttı
2
Dolar/TL 37,98 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor
3
Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimleri Analizi
4
ABD'deki Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte
5
ASELSAN'dan 210,1 Milyon Avroluk Yeni Sözleşme
6
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3,684 Lira, Çeyrek 6,100 Lira
7
Brent Petrol Fiyatı 72,20 Dolar Seviyesinde

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi