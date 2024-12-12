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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.109,23 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 artışla 10.109,23 puandan başladı. Yatırımcılar dikkatini ECB'nin faiz kararlarına çevirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.109,23 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,50 yükselişle 10.109,23 puan seviyesinden başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 50,75 puan artış göstererek 10.109,23 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi %0,37, holding endeksi ise %0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazancı %1,03 ile madencilik sektörü sağlarken, %0,58 kayıpla tekstİl deri sektörü en çok kaybeden oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %0,40 değer kaybıyla 10.058,47 puan seviyesinden tamamlamıştı. Bugünkü işlemler, ekim ayına yönelik ödemeler dengesi verileri üzerine yoğunlaşacak.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından olumlu bir seyir gözlemlenirken, özellikle Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın para politikası kararları yatırımcıların odak noktası oldu. Bugün ECB tarafından açıklanacak yılın son faiz kararında, üç temel politika faizinin 25 baz puan daha indirilmesi bekleniyor.

Yurt içinde ekim ayı ödemeler dengesi verileri de yatırımcılar için önemli bir takip noktası. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında cari işlemler hesabının 1 milyar 293 milyon dolar fazla vereceğini tahmin ediyor. 2024 yılı için cari işlemler açığının ise 9 milyar 833 milyon dolar olması öngörülüyor.

Geçtiğimiz eylülde Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 9 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Analistler, gün içerisinde yurt içinde cari işlemler dengesi ve haftalık para-banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi'nde 10.200 ve 10.300 puanların direnç, 10.000 ve 9.950 puanlarının ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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