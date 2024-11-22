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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.377,49 Puanla Açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,10 artışla 9.377,49 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise %0,07 geriledi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:00
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.377,49 Puanla Açıldı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.377,49 puandan başladı. Açılış itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 9,72 puan ve yüzde 0,10 artış gösterdi.

Sektör Analizleri

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 oranında bir artış yaşadı. Sektörler arasında en çok kazandıran madencilik sektörü yüzde 3,09 ile dikkat çekerken, en fazla kaybettiren sektör ise bankacılık oldu.

Önceki Gün ve Piyasa Beklentileri

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek aydaki toplantıda faiz indirme beklentileri, risk iştahını artırdı.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların dikkatini çekerken, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Almanya büyüme verileri takip edilecek. Ayrıca, dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de açıklanması bekleniyor.

Teknik Gözlem

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.420 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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