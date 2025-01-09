Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.932,63 Puanı Gördü

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 9.932,63 puandan işlem görerek başladı. İlk açılışta endeks, önceki kapanışına göre 41,87 puan artış gösterdi.

Sektörel Performans ve Değer Kazanımları

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç ile öne çıkan alan yüzde 0,61 ile iletişim sektörü oldu. Bununla birlikte, tek kaybettiren sektör ise yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kaydedildi.

Piyasa Analizleri ve Gündem

Dün, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 9.890,76 puandan sonlandırdı. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanakları sonrası temkinli bir durum devam ediyor.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurtdışında Almanya'nın sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak, BIST 100 endeksinin 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.