Borsa İstanbul Güne Yükselişle Merhaba Dedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,26 yükselişle 9.912,17 puandan start aldı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,12 puan ve %0,26 artış gösterdi.

Bankacılık endeksi %0,32, holding endeksi ise %0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan %1 ile gıda ve içecek sektörü oldu; tek kaybettiren ise %2,06 ile iletişim sektörü olarak belirlendi.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,60 değer kazanarak 9.886,05 puandan günü tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğuna dikkat çekmesi ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını belirtmesi sonrası teknoloji hisseleri önderliğinde alış ağırlıklı bir seyir hakim. ABD'de açıklanan ekonomik veriler, ülkenin "yumuşak iniş" yapma potansiyelini artırarak iyimserliği pekiştiriyor.

Powell'ın ekonominin istikrarı hakkında yapılan açıklamalar piyasalarda risk iştahını besliyor. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi ise piyasaların yönü üzerinde önemli bir etki oluşturması bekleniyor.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya fabrika siparişleri, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesi'nin dikkatle izleneceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanları direnç, 9.800 ve 9.600 seviyeleri ise destek noktası olarak değerlendiriliyor.