Borsa İstanbul Günlük Gelişmeler

Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 9.911,41 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış Rakamları

Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 23,66 puan yukarıda yer aldı.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. En çok kazanan sektör yüzde 1,48 ile metal ana sanayi iken, en çok kaybeden sektör yüzde 0,40 ile turizm oldu.

Önceki Gün Değerlendirmesi

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini 9.887,75 puandan kapatarak yüzde 0,13 değer kaybetti.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımlara yönelik belirsizlikler devam ederken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri risk iştahını arttırıyor.

Bugünün Takvimine Dikkat

Analistler, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'daki Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.010 ve 10.130 seviyeleri direnç, 9.840 ve 9.730 puanları ise destek konumunda bulunuyor.