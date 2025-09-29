Borsa İstanbul Günü Düşüşle Kapattı: BIST 100 11.048,13 Puanda

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamladı.

Endeks, önceki kapanışa göre 103,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 136,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,83 ile ticaret oldu; en çok değer kaybeden ise yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring sektörü olarak kaydedildi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla pozitif seyrederken, BIST 100 endeksi gün içinde 11.205,64 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla haftanın ilk işlem gününü negatif tamamladı.

Yurt içi veriler ve sektör raporu

Yurt içinde açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ağustos dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 41,9 trilyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,25 olarak kayıtlara geçti.

Piyasaların izleyeceği veriler

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin; yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de imalat ve hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Almanya'da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması da yatırımcıların odağında olacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 olurken, yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.