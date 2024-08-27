Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da Pozitif Trend

Borsa İstanbul'un gözde göstergesi BIST 100 endeksi, bugün %1,91 değer kazanarak 9.748,75 puan seviyesine ulaştı.

İşlem Hacmi ve Sektör Performansları

Endeks, önceki kapanışına göre 182,99 puan artış gösterdi. Bugünkü işlem hacmi ise 76,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi %1,40, holding endeksi ise %1,13 değer kazandı. Sektör endeksleri içerisinde iletişim %5,27 artışla öne çıkarken, madencilik sektörü %1,77 oranında kayıp yaşadı.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Küresel borsa piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleriyle ilgili olumlu sinyaller vermesi, ancak yıl sonu planlarının belirsizliği nedeniyle fiyatlamaları etkiliyor.

Yakın Takipteki Veriler

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.900 puanları direnç seviyeleri, 9.700 ve 9.600 puanları ise destek olarak öne çıkıyor.