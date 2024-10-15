Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da Olumlu Gün

BIST 100 endeksi, günü %1,85 değer kazanarak 8.860,30 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 161,11 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 85,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performanslar

Bankacılık endeksi %1,81, holding endeksi ise %2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri içerisinde en yüksek kazancı sağlayanlar arasında %3,90 ile ulaştırma ön plana çıkarken, tek kaybeden sektör %0,72 ile sigorta oldu.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD'deki ekonomik 'yumuşak iniş' beklentileri pozitif etkisini sürdürüyor. Ülkede enflasyonun hedeflenen seviyelere düşmesi konusunda iyimserliğin devam ettiği görülüyor. Önümüzdeki haftada açıklanacak veriler ve şirketlerin finansal sonuçları piyasalarda yön belirleyecek.

Teknik Analiz Önerileri

Analistler, yarınki konut fiyat endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaları takip edeceğini belirtti. Ayrıca, İngiltere'deki enflasyon ve Japonya'daki makine siparişleri de önemli gelişmeler arasında. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 8.900 ve 9.000 seviyeleri direnç, 8.700 ve 8.490 puanları ise destek konumunda değerlendirilmekte.