Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı; BIST 100 Endeksi 9.300,30 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da Yükseliş Eğilimi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,2 milyar lira oldu.

Sektör Bazında Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi ise yüzde 1,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,87 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yarın gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

İzlenecek Veriler

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.