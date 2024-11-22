DOLAR
34,54 -0,15%
EURO
35,92 0,79%
ALTIN
3.004,42 -1,51%
BITCOIN
3.406.650,77 -0,57%

Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.549,89 Puan

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,94 artışla kapattı. Bankacılık sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:22
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.549,89 Puan

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı. Bu artışla birlikte BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,12 puanlık bir yükseliş gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 119,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 4,38, holding endeksi ise yüzde 2,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en fazla kaybeden ise yüzde 2,45 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek ay yapılacak toplantıda faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistlerin Değerlendirmesi

Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları gibi verilerin takip edileceğini vurguladı. Yurt dışında ise ABD’de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi önemli veriler izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.650 seviyeleri direnç, 9.400 ve 9.300 seviyeleri ise destek konumunda olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Araçlarında Haftalık Performans: Hisse Senetleri ve Altın Yükselişte
2
İstanbul Energy Forum 2023: Enerji Dünyası Bir Araya Geldi
3
ABD İmalat Sanayi PMI Kasım'da 4 Ayın Zirvesine Ulaşarak 48,8 Oldu
4
Omsan Logistics, 'Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları Ödülü'nü Kazandı
5
Enerji Bakanları İstanbul Energy Forum'da İşbirliğini Vurguladı
6
Çiftçilere 112,2 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak
7
Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da Macaristanlı Meslektaşı ile Görüştü

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak