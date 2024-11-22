Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.549,89 Puan

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı. Bu artışla birlikte BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,12 puanlık bir yükseliş gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 119,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 4,38, holding endeksi ise yüzde 2,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en fazla kaybeden ise yüzde 2,45 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek ay yapılacak toplantıda faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistlerin Değerlendirmesi

Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları gibi verilerin takip edileceğini vurguladı. Yurt dışında ise ABD’de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi önemli veriler izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.650 seviyeleri direnç, 9.400 ve 9.300 seviyeleri ise destek konumunda olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.