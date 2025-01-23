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Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi Artış Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,07 değer kazanarak 10.112,76 puandan kapandı. İşlem hacmi 115,1 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:24
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi Artış Gösterdi

Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,07 değer kazanarak 10.112,76 puan seviyesinden tamamladı. Önceki kapanışa göre 7,39 puan artış kaydedildi ve toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %1,95 değer kaybederken, holding endeksi %0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran taş toprak oldu ve %2,67'lik bir artış gösterdi; en çok kaybettiren ise bankacılık sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamaması, risk iştahını destekledi.

TCMB Faiz Kararı ve Ekonomik Gelişmeler

Öte yandan, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında, politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek %45'e çekti. PPK duyurusunda yapılan açıklamada, "Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir" denildi.

Önümüzdeki Günlerdeki Veri Takvimi

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının, Japonya'da enflasyonun, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Ayrıca, Moody's en son temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artırarak B3'ten B1'e yükseltmiş ve not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Japon ekonomisindeki son dönem dayanıklılık belirtileri ve özel tüketim harcamalarının gücünü koruması BoJ'un ocak ayında faizleri artıracağına dair öngörülere neden oldu. Analistler, bankanın yarın politika faizini 25 baz puan artırmasının beklendiğini vurguladı.

Teknik Görünüm

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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