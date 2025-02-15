Borsa İstanbul Haftalık Değerlendirme: Altın ve Dolar Kazandırdı

Borsa İstanbul Haftalık Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu hafta ortalama yüzde 0,74 kayıpla 9.877,59 puandan kapandı. Hafta içerisinde endeks, en düşük 9.756,73 ve en yüksek 9.983,21 puan seviyelerini gördü.

Sektörel Gelişmeler

Aynı dönemde mali endeks yüzde 0,29 artarak 11.609,31 puana yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 10.024,99 puana geriledi. Sanayi endeksi yüzde 1,51 düşüşle 12.507,54 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 5,27 düşüşle 14.103,72 puana indi.

Hisse Senedi Performansları

BIST 100 endeksinde bu hafta en çok değer kazanan hisse senedi Margun Enerji oldu. Hisse %9,96 oranında artış gösterdi. Margun Enerji'yi %9,44 ile Tekfen Holding ve %8,52 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi. Değer kaybedenler arasında ise %11,25 ile CVK Maden, %10,68 ile Astor Enerji ve %9,17 ile Kontrolmatik Teknoloji yer aldı.

En Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören 'en değerli' şirketler arasında Garanti BBVA 541 milyar 800 milyon lira, Türk Hava Yolları 437 milyar 115 milyon lira ve Koç Holding 405 milyar 236 milyon lira ile ilk sıralarda yer aldı.

Altın ve Dolar Fiyatları

Yatırımcılar için sevindirici bir gelişme olarak, 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta %2,59 artışla 3.407 liraya, Cumhuriyet altını ise %2,57 değer kazanarak 23.078 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı %0,66 artışla 36,2170 liraya, avronun satış fiyatı %1,86 artışla 38,0150 liraya ulaştı. Ayrıca, geçen hafta 44,7700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta %2,03 değer kazanarak 45,6800 liraya çıktı. İsviçre frangı da %1,79 artışla 40,3200 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)