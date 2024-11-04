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Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya düşüşle başlayarak 8.862,49 puana indi. Piyasa hareketleri ve gelişmeler incelendi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:00
Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da Düşüş Eğilimi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya %0,25 değer kaybı ile 8.862,49 puandan başladı. Açılışla birlikte endeks, önceki kapanışına göre 22,51 puan ve %0,25 azalış yaşadı.

Sektörlerin Değerlendirilmesi

Bankacılık endeksi %0,33, holding endeksi ise %0,26 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise %0,22 ile taş toprak sektörü oldu, en fazla kaybettiren ise %0,56 ile madencilik sektörü olarak belirlendi.

Önceki Haftanın Görünümü

Cuma günü Borsa İstanbul, alıcılı bir seyir izleyerek günü %0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan kapattı.

Kredi Derecelendirme Güncellemeleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti ve görünümünü de 'durağan' olarak açıkladı. Ülkenin kısa vadeli kredi notu ise 'B' seviyesiyle teyit edildi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Bu hafta, ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, yatırımcıların gözdesi. Piyasalarda Fed’in bu hafta 25 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. Ayrıca, analistler bu toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının da önemine dikkat çekiyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündem

Bugün yurt içinde enflasyon, haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ise ABD’de fabrika siparişleri gibi veriler izlencek. Analistler, BIST 100 endeksi için 9.000 ve 9.100 puan seviyelerini direnç, 8.800 ve 8.700 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.

Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin %2,46 artış göstermesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise bir önceki %49,38 seviyesinden %47,98 seviyesine düşmesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu için enflasyon beklentisi %44,23 olarak belirlendi.

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