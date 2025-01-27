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Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi, haftaya %0,72 düşüşle 10.032,46 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:00
Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi, haftaya %0,72 düşüşle 10.032,46 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,40 puan ve %0,72 azalışla 10.032,46 puana geriledi.

Bankacılık endeksi %1,37, holding endeksi ise %0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,25 ile tekstil ve deri olurken, en büyük kaybı ise bankacılık sektörü yaşadı.

Geçtiğimiz Cuma Günü Durum

Yurt içinde geçtiğimiz Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan kapattı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları ve ABD’nin önemli ticaret ortaklarına, Kolombiya'ya ek gümrük vergisi uygulama ihtimali nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Gözler bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD’de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanlarının destek, 10.100 ve 10.150 puanlarının ise direnç konumunda olduğu kaydediliyor.

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