Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı: BIST 100 9,901,84 Puan Seviyesinde

Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,09 düşüşle 9,901,84 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 8,77 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9,901,84 puana geriledi.

Sektör Endekslerindeki Değişim

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan, yüzde 0,19 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,73 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Piyasalarda Genel Seyir

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9,910,61 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundan sonra, ABD Merkez Bankası(Fed)'nın faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir ön plana çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Önemli Veriler ve Analizler

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9,900 ve 9,800 puanın destek, 10,000 ve 10,100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.