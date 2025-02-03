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Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.918,35 Puanı Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,86 düşüşle 9.918,35 puandan açıldı. Yatırımcılar enflasyon verilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:00
Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.918,35 Puanı Gördü

Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,86 düşüşle 9.918,35 puandan işlemlere başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 86,04 puan ve yüzde 0,86 azalışla 9.918,35 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,82 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,15 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybeden sektörde ise bankacılık yer aldı.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesiyle birlikte satış baskısı gündeme geldi. Bu konuya ilişkin gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 10.004,38 puan seviyesine geriledi. Gözler, bugün açıklanacak ocak ayına ait enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 artacağını öngörüyor. Ocak ayı enflasyon beklentilerine göre, yıllık enflasyonun yüzde 44,38'den yüzde 41,11'e düşmesi bekleniyor. Ayrıca, 2025 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 27,58 olarak belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon rakamlarının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın ise direnç noktaları olarak değerlendirildiğini kaydetti.

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