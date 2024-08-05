Borsa İstanbul Haftaya Sert Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %6,72 oranında bir kayıpla 9.769,69 puandan işlem görerek başladı. Açılışta yaşanan bu sert düşüş, endekse bağlı devre kesicinin devreye girmesine neden oldu.

Açılışta Durum

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve %6,72 azalışla 9.769,69 puana geriledi. Bankacılık endeksi, %7,79; holding endeksi ise %5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endekslerinin gerilediği bu dönemde en çok kayıplar bankacılık sektöründe görüldü.

Piyasalardaki Genel Durum

Cuma günü düşüş eğilimi gösteren Borsa İstanbul, günü %3,01 azalışla 10.473,47 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalar, ABD'de artan resesyon endişeleri sonrası tarihi bir düşüş yaşadı. Asya piyasalarında Japonya'da %13, Güney Kore'de ise %8,5 oranında kayıplar gözlemlendi.

Bugünün Takvimi

Analistler, yurt içinde enflasyon verilerinin ve yurt dışında ABD ile Avrupa'da açıklanacak Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100'de 10.450 ve 10.400 puanlarının destek, 10.700 puanının direnç seviyeleri olduğu ifade ediliyor.

Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin %3,51 artış göstermesini bekliyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, bir önceki ay %71,60 olan yıllık enflasyon oranı %62,23'e düşeceği öngörülüyor.

Borsanın açılışında yaşanan kayıpların %5'i aşması sonucu devre kesicinin devreye girmesi piyasalarda yeni bir belirsizlik yarattı.