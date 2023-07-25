Borsa İstanbul haftaya yemyeşil başladı

Açılışta BIST-100 endeksi bir önceki kapanış verilerine oranla 42,25 puan artarak %0,63 artışla 6.730,03 puan oldu.

Banka hisse senedi endeksi %0,34, holding endeksi ise %0,56 arttı. Sanayi endeksinde en fazla yüzde 8,04 ile spor endeksi yükselirken, sadece yüzde 1,23 ile menkul kıymet şirketleri ve yatırım şirketleri düştü. BIST 100 Endeksi, Cuma günü dalgalı seyir izleyerek günlük ve haftalık rekor kapanışla %0,08 artışla 6.687,78 puandan kapandı.

FED'İN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR





Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacak para politikası kararları ile birlikte Fed Başkanı Powell'ın toplantıdan sonra yapacağı açıklamalarının yatırımcıların can damarı olduğu göz önüne alındığında, Banka'nın bu toplantıdan bu yana "şahin" hareketlerine son verip vermeyeceği konusunda hala çok sayıda soru işaretinin bulunduğunu belirtiyor.

Para piyasası değerlemelerine göre Fed'in politika faizinde 25 baz puan artıracağı kesinlik kazanırken, 20 Eylül'deki toplantısında politika faizinin %81 olasılıkla aynı kalması bekleniyor. Bugün yurt dışında yayınlanan imalat ve hizmet sektörleri için yurt içi Finansal Hizmetler Güven Endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, BİST 100'ün 6.800 ile 6.900 seviyelerinin teknik olarak direnç, 6.600 ve 6.500 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.