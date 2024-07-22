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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi haftaya %0,24 artışla 11.182,64 puandan başladı. Bankacılık endeksi kayıp yaşarken, spor sektörü kazanç elde etti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:59
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, haftaya %0,24 yükselişle 11.182,64 puandan başlayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Açılışta endeks, önceki kapanışına göre 26,43 puan artış gösterdi.

Sektörler Arası Farklılıklar

Açılışta bankacılık endeksi %0,64 değer kaybederken, holding endeksi %0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazanan spor sektörü %1,22'lik artışla dikkat çekti ve bankacılık endeksi ise en fazla kaybettiren sektör oldu.

Geçtiğimiz Cuma Yükseliş Eğilimi

Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %0,15 artışla 11.156,20 puandan kapatarak kapanış rekoru kırdı.

Küresel Piyasalar ve Belirsizlikler

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle oluşan belirsizliklerle haftaya temkinli başladığını ifade etti.

Merkez Bankası Politikaları

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele için izlediği sıkı para politikalarının sona yaklaştığı bir dönemde, ABD seçimlerinin potansiyel sonuçlarının varlık fiyatlamalarını zora soktuğu belirtiliyor.

Moody's Kredi Notu Artışı

Cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yukarı çekerek "B3"ten "B1"e yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumaya devam etti.

Bugünkü Veri Takibi

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceği ifade ediliyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 11.250 ve 11.350 puanlarının direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar.

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