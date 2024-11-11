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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

BİST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde 9.215,15 puana ulaşarak %0,33 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:58
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Haftaya Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, haftaya %0,33 yükselişle 9.215,15 puandan başladı. Açılışta BİST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,32 puan artış gösterdi.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi %0,63, holding endeksi ise %0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör ise %1,91 ile turizm oldu. En çok kaybı yaşayan sektör endeksi ise %0,46 ile spor oldu.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması gibi yoğun makroekonomik veri gündemi takip ediliyor.

ABD'de yeni seçilen Başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarına dair belirsizlikler, piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırıyor. Ancak, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlik devam ediyor.

Öne Çıkan Veriler

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağı haline geldiğini belirtiyor. Bu verilerden alınacak sinyaller, Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara dair ipuçları verebilir.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Yurt dışında ise veri takvimi sakin. Teknik açıdan BİST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanlar direnç, 9.000 ve 8.850 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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