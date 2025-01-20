Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.035,76 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:01
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.035,76 Puan

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58'lik bir yükselişle 10.035,76 puandan işlem görerek açıldı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,82 puan ve yüzde 0,58 artış kaydederek bu seviyeye ulaştı.

Sektörlerde Değerlenme

Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi ise yüzde 0,50 oranında değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran sektör banka oldu.

Piyasalarda Genel Durum

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkileri hakkında soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir gözlemleniyor.

Analistlerin Beklentisi

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

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