Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.167,00 Puanı Aştı

Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde %1,35 yükselişle 9.167,00 puan seviyesini gördü.

Açılışta, BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışına göre 122,35 puan artış gösterdi. Bankacılık endeksi ise %2,24 değer kazanarak dikkati çekti. Holding endeksi %1,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan sektör %2,52 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren sektör ise %1,39 ile tekstil ve deri oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi %7,81 değer kaybederek 9.044,64 puan ile günü tamamladı.

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin tarife politikalarına dair belirsizlikler sürerken, yurt içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişi tutuklandı.

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle 25 Nisan 2025 tarihine kadar açığa satış işlemleri yasaklandı. Ayrıca, halka açık şirketlerin pay geri alımları kolaylaştırıldı ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranı esnetilecek.

Borsa İstanbul ayrıca, pay piyasasında emir/işlem oranını 25 Nisan 2025 tarihine kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti ise bugün itibarıyla 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi.

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.100 ve 9.000 puan seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.