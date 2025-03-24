Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.167,00 Puanı Aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,35 yükselişle başladı ve 9.167,00 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:58
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.167,00 Puanı Aştı

Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde %1,35 yükselişle 9.167,00 puan seviyesini gördü.

Açılışta, BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışına göre 122,35 puan artış gösterdi. Bankacılık endeksi ise %2,24 değer kazanarak dikkati çekti. Holding endeksi %1,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan sektör %2,52 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren sektör ise %1,39 ile tekstil ve deri oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi %7,81 değer kaybederek 9.044,64 puan ile günü tamamladı.

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin tarife politikalarına dair belirsizlikler sürerken, yurt içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişi tutuklandı.

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle 25 Nisan 2025 tarihine kadar açığa satış işlemleri yasaklandı. Ayrıca, halka açık şirketlerin pay geri alımları kolaylaştırıldı ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranı esnetilecek.

Borsa İstanbul ayrıca, pay piyasasında emir/işlem oranını 25 Nisan 2025 tarihine kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti ise bugün itibarıyla 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi.

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.100 ve 9.000 puan seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DSİ, İzmir'e 22 Yılda 65 Milyar 632 Milyon Liralık Yatırım Yaptı
2
TİM İhracat Pazar Monitörü Şubat Sonuçlarını Açıkladı: Endeks 100,2 Puanla Sabitlendi
3
Emtia Piyasalarında Ticaret Savaşları ve Jeopolitik Riskler Etkili Oluyor
4
Dolar/TL 38,00 Seviyesinde Yükseliyor: Piyasalarda Gözler Tarife Haberlerinde
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı
6
TCMB Döviz Kurları Güncel Verileri: 15.30'a Göre
7
Şanlıurfa'da Sürdürülebilir Pamuk ve Çevre Zirvesi Gerçekleştirildi

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı