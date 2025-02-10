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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.962,07 Puanı Aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 artışla 9.962,07 puana yükseldi. Sektör endekslerinde dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:00
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.962,07 Puanı Aştı

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,10 yükselişle 9.962,07 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,41 puan ve %0,10 artış gösterdi.

Sektör Endekslerinde Gözlemlenen Değişimler

Bankacılık endeksi %0,06, holding endeksi ise %0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında %2,42 ile finansal kiralama ve faktoring en çok kazandıran olurken, en çok kaybettiren %0,49 ile metal ana sanayi sektörü oldu.

Geçtiğimiz Hafta Borsa Performansı

Yurt içinde perşembe günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %1,11 değer kazanarak 9.951,65 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta dikkatler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

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