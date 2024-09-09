Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe %0,25'lik bir artışla 9.795,24 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 24,08 puan değer kazandı.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,24, holding endeksi ise %0,16 değer kazandı. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran alan %0,64 ile turizm olurken, en fazla gerileyen ise %0,38 ile inşaat sektörü oldu.

Geçtiğimiz Haftanın Verileri

Cuma günü, borsa düşüş eğilimindeydi ve BIST 100 endeksi, %1,67 değer kaybıyla 9.771,16 puandan günü kapattı. Analistler, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin durgunluk endişelerini artırdığını ifade ederek yeni haftanın beklentilerinin ABD'den gelecek enflasyon verilerine odaklandığını aktardı.

Fitch'in Kredi Notu Değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti ve not görünümünü durağan olarak belirledi. Fitch'in raporunda, pozitif reel faiz oranları ve düşük cari açıkların, döviz korumalı mevduatlardaki düşüşle birlikte dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği kaydedildi.

Piyasalardaki Gözlemler

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ile ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklenti verileri takip edilecektir. Teknik analistler, BIST 100 endeksinin 9.900 ve 10.000 puanlarını direnç, 9.600 ve 9.500 puanlarını ise destek seviyeleri olarak değerlendiriyorlar.