Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Girdi: BIST 100 Endeksi 10.040,66 Puanı Aştı

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 oranında bir yükselişle 10.040,66 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 15,18 puan artış gösterdi.

Sektör Performansı

Özellikle bankacılık ve holding endeksleri açılışta yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Piyasa Analizi

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi ile günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girildi.

Analistler, Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından piyasalardaki belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Ayrıca, yarın endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu nedeniyle yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Bugünün Beklentileri

Yurt içinde, ekonomik güven endeksi verileri takip edilecekken, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verileri izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksi'nde 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.800 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.