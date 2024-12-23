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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Giriş Yaptı

BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 artışla 9.756,61 puandan başladı; bankacılık sektörü öne çıktı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:58
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Giriş Yaptı

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Giriş Yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,33 yükselişle 9.756,61 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 32,10 puan artarak %0,33'lük bir kazanç elde etti.

Ayrıca, bankacılık endeksi %0,58, holding endeksi ise %0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren sektör %0,95 ile spor oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde devam eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışının öne çıktığı bu dönemde, hafta boyunca piyasalarda sığ bir seyir bekleniyor.

Yurt içinde dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek %48,50 seviyesine çekmesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yılı sonu için politika faizi beklentisinin ortalaması ise %29,50 olarak belirlendi.

Hafta sonu yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, kar paylarında tevkifat oranı %10'dan %15'e çıkarıldı. Analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güveni ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

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