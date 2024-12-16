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Borsa İstanbul Haftayı Yükselişle Açtı: BIST 100 Endeksi 10.146,61 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puandan başladı. Sektörel farklılıklar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:59
Borsa İstanbul Haftayı Yükselişle Açtı: BIST 100 Endeksi 10.146,61 Puan

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 yükselişle 10.146,61 puan seviyesinden işlem görmeye başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,15 puan ve yüzde 0,21 artış sergileyerek 10.146,61 puana ulaştı.

Endeks Performansı ve Sektörel Dağılım

Bu haftanın başında bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan, yüzde 0,53 ile tekstil deri sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalar ve Ekonomik Belirsizlik

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 0,66 değer kazanarak 10.125,46 puan seviyesinden tamamladı. Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının beklentileriyle karışık bir seyirle haftaya başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları, sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz ulaşamamış olmaları, küresel ekonomi üzerinde önemli belirsizlikler yaratıyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtmektedir. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puan seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edilmektedir.

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