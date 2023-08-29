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Borsa İstanbul tarihi rekoru kırdı: 8000 puanı aştı

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Borsa İstanbul tarihi rekoru kırdı: 8000 puanı aştı
Borsa İstanbul'da hareketlilik devam ederken BIST 100 endeksi, 8 bin puanı geçerek rekor yükselişe imza attı.

Uzmanlar tarafından küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapılan açıklamalarda "şahin" adımların dikkatli atılması gerektiğine değinirken haftaya olumlu sonuçlara başlandığını açıkladı.

Makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağı olduğuna değinirken Fed'in faiz artırımı seyrinde sona gelindi. Çin'de hükümetin hisse alım satımlarında damga vurarak yeni haftaya risk durumunda güçlü seyirler yaşandı. FED Başkanı Powell, faiz oranlarının daha da artmasına hazır olduklarını belirterek enflasyonun sürdürülebilir şeklinde devam etmesiyle hedeflere ulaşılacağı belirtildi.

borsa

Cuma günü İş Bankası'ndan gelen açıklamalar üzerine iştiraklerin daha etkin yöntemleriyle bankanın yüzde 100 sahipliğinden kurularak yeni şirket altında toplanacağı açıklandı. Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini söylendi.

Ekonomi
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