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Borsa İstanbul'un İlk Gün Yükselişi

BIST 100 endeksi güne artışla başlayarak yatırımcılarda umut yarattı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:59
Borsa İstanbul'un İlk Gün Yükselişi

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne 0,28 değer kazanarak 8.888,51 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış Verileri

Açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 24,63 puan ve yüzde 0,28 artışla yükseliş gösterdi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kazanırken, tüm sektör endekslerinin yükselmesi dikkat çekti. En fazla kazandıran sektör ise yüzde 0,51 ile gıda ve içecek sektörü oldu.

Önceki Günün Değerlendirmesi

Önceki gün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybıyla 8.863,88 puandan kapatmıştı.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki düşüş, piyasayı olumsuz etkilemektedir. Bugün yatırımcıların odaklandığı konular arasında ABD'nin istihdam raporu yer almakta.

Analist Beklentileri

Analistler, yurt içinde imalat sanayi PMI ve S&P'nin Türkiye raporunun yanı sıra yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu ile İngiltere ve ABD'deki imalat sanayi PMI verilerinin takip edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde destek seviyeleri 8.800 ve 8.700 puan olurken, direnç seviyeleri 9.100 ve 9.200 puan olarak değerlendirilmektedir.

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