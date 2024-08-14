Borsa İstanbul'un İlk Yarı Performansı Yükselişte

BİST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 9.933,08 puana yükseldi. Günün ilk bölümünde olumlu bir seyir izleyen endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,47 puan artış kaydetti.

İşlem Hacmi ve Sektörel Gelişmeler

Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayanlar yüzde 1,44 ile madencilik olurken, en çok kayıp yaşayan sektör ise yüzde 2,50 ile spor oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Analistler, dünya genelinde pay piyasalarının, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalması sebebiyle pozitif bir yön izlediğini belirtti. Ayrıca, yatırımcıların bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklandığını vurguladılar.

Yatırımcıların Gözdesi: Enflasyon Verileri

Ayrıca, yatırımcılar için enflasyonla mücadele konusundaki gelişmeler merak edilmeye devam ederken, zayıflayan istihdam piyasası ve yavaşlayan enflasyon verileri risk iştahını olumlu yönde etkiliyor.

Teknik Analiz Tabloları

Öğleden sonra açıklanacak olan enflasyon verileri ile ilgili tahminlerde bulunan analistler, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.