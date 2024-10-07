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Borsa İstanbul ve IFC'den Yeşil Tahvil Eğitimi

Borsa İstanbul, IFC işbirliğiyle yeşil tahvil ihracını artırmayı amaçlayan bir eğitim programı başlattı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:38
Borsa İstanbul ve IFC'den Yeşil Tahvil Eğitimi

Borsa İstanbul ve IFC'den Yeşil Tahvil Eğitimi

International Finance Corporation (IFC), gelişmekte olan ülkelerde yeşil tahvil ihracını artırmak amacıyla önemli bir eğitim programı düzenliyor. "Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvilleri Yönetici Eğitimi", Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde başlamıştır.

Eğitimin Detayları

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, bu eğitim, Dünya Bankası’nın özel sektör projelerini yöneten IFC tarafından organize edilmektedir. Eğitim, 6-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olup, bu yıl İstanbul'da ilk defa yapılmaktadır.

Katılımcılar ve Hedefler

8-9 Ekim tarihleri arasında Borsa İstanbul kampüsünde gerçekleşecek eğitim programına, Türkiye'nin de bulunduğu 13 farklı ülkeden ve 25 finans kuruluşundan toplamda 44 karar verici katılacaktır. Katılımcıların büyük çoğunluğunu, gelişmekte olan ülkelerin banka yetkilileri oluşturmaktadır.

Sertifikalar ve Gelecek Hedefleri

Eğitim sonunda katılımcılara, yeşil tahvil ihracı ile ilgili kapsamlı bilgiler verilecek ve takım çalışmaları sonucunda sertifikalar verilecektir. Program, IFC'nin Yeşil Tahvil Teknik Destek Programı (GB-TAP) çerçevesinde düzenlenmektedir. GB-TAP, gelişmekte olan ülkelerde yeşil tahvil piyasasını geliştirmeyi, finans kurumlarına teknik yardım sağlamayı ve kamu yararına yönelik küresel çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

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