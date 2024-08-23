Borsa İstanbul Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 artışla 9.927,42 puandan işlem görerek başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 6,02 puan ve yüzde 0,06 yükselmiş durumda.

Sektör Performansları

Açılış itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektörler arasında en fazla kazandıran, yüzde 0,76 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok gerileyen yüzde 0,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü 9.921,40 puandan kapatmıştı. Bugün, gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasına çevrildi. Küresel çapta enflasyonla mücadelenin sona yaklaştığı düşünülürken, Fed'in eylülden itibaren izleyebileceği politika yörüngesi yatırımcılar açısından kritik bir öneme sahip.

Piyasalarda Oynaklık Beklentisi

Para piyasasındaki fiyatlamalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirebileceğini öngörüyor. Powell'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırması muhtemel. Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin yanı sıra, yurt dışında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının ve ABD'deki yeni konut satışlarının izleneceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi için teknik açıdan destek seviyeleri 9.900 ve 9.750 puan olurken, direnç seviyeleri 10.000 ve 10.100 olarak kaydedildi.