Borsa İstanbul Yükselişle Güne Başladı

Borsa İstanbul Güncel Durumu

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, güne %0,37 artış göstermek suretiyle 10.911,92 puandan işlem görmeye başladı. Açılışla birlikte endeks, önceki kapanısa göre 40,44 puan ve %0,37 lik bir değer kazanımı sağladı.

Sektörel Performans

Açılış itibarıyla bankacılık endeksi %0,24, holding endeksi ise %0,38 oranında değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükseliş gösterirken, en fazla kazandıran sektör %1,42 ile turizm oldu.

Geçtiğimiz Günün Kapanış Raporu

Dün ise BIST 100 endeksi, düşüş eğilimi göstererek günü önceki kapanışa göre %1,09 azalışla 10.871,48 puan seviyesinden tamamladı.

Analist Görüşleri

Analistler, küresel pay piyasalarında bulunan karışık sinyallerin yön arayışını sürdüğüne dikkat çekerek, özellikle teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmakta olduğu bilgisini paylaştı.

ABD Ekonomisi ve Fed'in Faiz Politikasına Dair

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde %2,8 ile beklenenden fazla büyüme kaydetti. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede "yumuşak iniş" senaryosunu destekliyor. Ancak yatırımcıları meşgul eden en önemli konu, Fed'in yıl içinde kaçar kez faiz indirimine gideceği.

Teknik Gösterimler

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği teknik veriler arasında, BIST 100 endeksi için 10.800 ve 10.700 puan destek seviyeleri; 11.000 puan ise direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'deki kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi veriler dikkatle izlenecek.