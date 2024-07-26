Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul Yükselişle Güne Başladı

BIST 100 endeksi güne %0,37 artışla başladı. Bankacılık ve turizm hisseleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:00
Borsa İstanbul Yükselişle Güne Başladı

Borsa İstanbul Güncel Durumu

Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, güne %0,37 artış göstermek suretiyle 10.911,92 puandan işlem görmeye başladı. Açılışla birlikte endeks, önceki kapanısa göre 40,44 puan ve %0,37 lik bir değer kazanımı sağladı.

Sektörel Performans

Açılış itibarıyla bankacılık endeksi %0,24, holding endeksi ise %0,38 oranında değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükseliş gösterirken, en fazla kazandıran sektör %1,42 ile turizm oldu.

Geçtiğimiz Günün Kapanış Raporu

Dün ise BIST 100 endeksi, düşüş eğilimi göstererek günü önceki kapanışa göre %1,09 azalışla 10.871,48 puan seviyesinden tamamladı.

Analist Görüşleri

Analistler, küresel pay piyasalarında bulunan karışık sinyallerin yön arayışını sürdüğüne dikkat çekerek, özellikle teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmakta olduğu bilgisini paylaştı.

ABD Ekonomisi ve Fed'in Faiz Politikasına Dair

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde %2,8 ile beklenenden fazla büyüme kaydetti. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede "yumuşak iniş" senaryosunu destekliyor. Ancak yatırımcıları meşgul eden en önemli konu, Fed'in yıl içinde kaçar kez faiz indirimine gideceği.

Teknik Gösterimler

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği teknik veriler arasında, BIST 100 endeksi için 10.800 ve 10.700 puan destek seviyeleri; 11.000 puan ise direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'deki kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi veriler dikkatle izlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Deodorantların beyaz leke bırakmasının sırrı açıklandı! Bu bilgi hiçbir yerde yok!

Emekli zam farkında takvim değişti! Milyonlarca emekliye yeni tarih!

Zincir marketlerde flaş değişim! Gidenler gözlerine inanamıyor!