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Borsa İstanbul Yükselişle Haftaya Başladı

BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,32'lik artışla 9.419,42 puandan giriş yaptı. Küresel piyasalar karışık seyrediyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:59
Borsa İstanbul Yükselişle Haftaya Başladı

Borsa İstanbul'da Haftaya Pozitif Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,32 yükselişle 9.419,42 puandan açtı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 29,79 puan artış gösterdi.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı sağlayan ise yüzde 0,63 ile turizm oldu. Tek kaybettiren sektör ise yüzde 0,48 ile inşaat olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Haftanın Değerlendirmesi

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, haftayı yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı. Yatırımcılar, yeni haftaya dair beklentilerini gözden geçiriyor.

Yeni Haftada İzlenecek Veriler

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleri konusunda temkinli yaklaşacağını belirtmesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verilerinin de takip edileceğini ifade etti.

Teknik Analiz

Analistler, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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