Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler belli oldu

BORSA İSTANBUL’UN EN ÇOK KAZANDIRDIĞI HİSSELER BELLİ OLDU!

Borsa İstanbul’un geçtiğimiz hafta yatırımcısına en çok kazandırdığı hiiseler belli oldu. Buna göre bazı yatırımcılar geçiğimiz haftayı pozitif kapatırken bazıları da negatifte kapattı. İşte geçtiğimiz haftanın borsa karnesi…..





Borsa İstanbul'da endeks geçtiğimiz hafta yeni bir rekor denemesi yaptı.

Endeks 7 bin 400 puanla haftayı kapattı. Tabı bu rekorda bazı yatırımcıların haftayı rekor kar la kapatmasına neden oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok kazananları ve kaybedenleri….

Geçtiğimiz hafta Borsa yüzde 4.72 kazanç sağladı. Dünya gazetesi tarafından yapılan bir habere göre BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 7.113,31 puanı, en yüksek 7.427,10 puanı gördü.

İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor tazelemeye devam ederken hisse senetleri arasında bazı hisseler kazanç kapısı oldu.

Bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 39,93'le Smart Güneş Teknolojileri ilk sıraya yükseldi. Smart Güneş Teknolojilerini, yüzde 39,11'le İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 31,38'le Kontrolmatik Teknoloji oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler ise, 343 milyar 344 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 576 milyon lirayla Sasa Polyester ve 336 milyar 260 milyon lirayla Koç Holding oldu.

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok kazandıran olduğu gibi kaybettirenler de var. Bunların başında ilk sırada ise yüzde 11,33'le Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 5,46'yla Bera Holding, yüzde 4,10'la Vestel Elektronik yer alıyor.