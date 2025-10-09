Borsa Son Çeyrekte Faiz İndirimleri ve Enflasyon Verilerine Odaklandı

TUNAHAN KÜKÜRT - Uzmanlar, ocak–eylül dönemini yükselişle tamamlayan BIST 100 endeksinin yılın son çeyreğinde de pozitif seyrini sürdürebileceğini; bununla birlikte fiyatlamalarda belirleyici unsurun faiz indirim süreci ve enflasyon verileri olacağını ifade etti.

Endeksin Yıl İçi Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ocak-eylül döneminde dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi. Yıla pozitif başlayan endeks, şubat, nisan ve mayıs aylarında tarife belirsizlikleri, jeopolitik gelişmeler ve açıklanan ekonomik verilerin etkisiyle geriledi. Haziran ayından itibaren toparlanma gösteren endeks, ağustosta 11.605,30 puanla rekor kırdı; eylül ayını ise negatif kapattı. Endeks, ocak-eylül döneminde yatırımcısına %12,02 kazandırdı.

Uzmanların Değerlendirmesi

AA muhabirine konuşan ekonomistler, yılın son çeyreğinde hikayeyi enflasyonun dezenflasyon patikasında kalıp kalmayacağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gevşeme hızının seyri ve üçüncü çeyrek bilanço sonuçlarının şekillendireceğini vurguladı.

Sertaç Ekeke — Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı:

Ekeke, yılın son çeyreğinde BIST 100 endeksinde ana yönün yukarı olduğunu ancak bu hareketlerin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle zaman zaman engellenebileceğini söyledi. Ekeke ayrıca şunları ifade etti: "Son enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi. Bu durum faiz indirimlerinin hızına ilişkin beklentileri aşağı çekti. Merkez Bankası'nın beklenildiği ölçüde alan bulamayabileceği düşüncesi güçlendi. Bu gelişmeler yukarı yönlü iştahı sınırlandırdı. Hala endekste ana yönün dolar bazlı 400 dolar seviyeleri olduğunu ve bunun 2026 içinde görülebileceğini tahmin ediyorum."

Ekeke, şirket bilançolarındaki toparlanmaların fiyatlara yansıyacağını ve endekste 12.000 puanın üzerine doğru bir hareketlenme olabileceğini öngördü.

Seda Yalçınkaya — İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü:

Yalçınkaya, son çeyrekte BIST 100 için belirleyici unsurun enflasyon ve Merkez Bankası'nın işaret ettiği dezenflasyon sürecinde kalıp kalmayacağı olduğunu belirtti. Enflasyondaki geçici etkilerin kalıcılaşması ve baskının güçlenmesi halinde TCMB'nin faiz indirimleri konusunda zora girebileceğini söyledi. Yalçınkaya, "Normal şartlar altında bu yılın borsa hikayesini, faiz indirimlerinin başlaması ve kesintisiz devam etmesi oluşturacaktı. Eğer bu senaryo gerçekleşseydi muhtemelen endeks 13.000-14.000 bandında seyrediyor olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Artan siyasi risklerin süreci geciktirdiğini vurgulayan Yalçınkaya, önümüzdeki yaklaşık üç ayda siyasi gelişmeler ile enflasyonun seyrinin ana belirleyiciler olacağını kaydetti. Üçüncü çeyrek bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesinin hisse bazında katalizör etkisi yaratabileceğini, ancak siyasi gündem ve enflasyon baskısı sürerken bu iyileşmenin tek başına endeks üzerinde kalıcı bir ivme yaratmasının sınırlı kalabileceğini belirtti. "Enflasyon izin verirse endekste yeni zirveler görebiliriz, ancak çok güçlü bir borsa hareketinden söz etmek mümkün olmayabilir." dedi.

Sadullah Çalışır — Colendi Menkul Analisti:

Çalışır, son çeyrekte risk iştahındaki iyileşme ve 2026 odaklı pozisyonlanmaların fiyatlamaları destekleyebileceğini belirterek, endeksin kasım–aralık aylarında Türk lirası bazlı zirvelerini yenileyerek yılı 12.500-13.000 puan aralığında tamamlamasını öngördü. Çalışır, "Faiz indirimleri yıl boyunca Borsa İstanbul'un ana fiyatlama konusu oldu." diyerek düşük enflasyon verilerinin risk iştahını artırdığını, enflasyondaki düşüş hızının kesildiği verilerin ise fiyatları baskıladığını ifade etti.

Çalışır, faizlerin düşmeye devam etmesiyle şirketlerin finansman giderlerinin azalacağına dikkat çekti ve yıl sonlarının genelde piyasalar için pozitif geçtiğini hatırlatarak, enflasyonda yukarı yönlü sürprizler olmadığı sürece faiz indirimlerinin devamına paralel olarak birikimlerin hisse tarafına kayabileceğini, yabancıların Borsa İstanbul'da ağırlık artırmasının mümkün olduğunu söyledi. "Ekonomi dışı gelişmelerde piyasayı bozacak yeni bir haber akışı oluşmazsa, son çeyrekte Borsa İstanbul'un Türk lirası bazlı bir yükseliş döngüsü başlatmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonuç

Uzmanlar, yılın son çeyreğinde enflasyon verileri, TCMB'nin faiz indirimlerinin hızı ve üçüncü çeyrek bilanço sonuçlarının BIST 100 performansında belirleyici olacağını, politika yönü ve jeopolitik/ekonomi dışı gelişmelerin ise yukarı yönlü hareketleri sınırlayabileceğini vurguluyor.