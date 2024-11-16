Borsa ve Dolar Geçen Hafta Kazandırdı: BIST 100 %2,23 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da Yatırım Araçları Kazandırdı

Geçtiğimiz hafta yatırım araçları arasında borsa ve dolar yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %2,23 değer kazanarak 9.389,62 puandan kapandı. Endeks, hafta içerisinde en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördü.

Endeksler Arasında Çeşitli Performanslar

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi %5,22 artışla 10.809,12 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi %0,54 değer kazancıyla 9.247,15 puan, Sanayi Endeksi %0,68 artışla 12.471,46 puana ve Teknoloji Endeksi ise %1,90 yükselişle 13.339,73 puana ulaştı.

Girişim Elektrik Sanayi Zirvede

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında bu hafta en çok kazanan %15,54 ile Girişim Elektrik Sanayi oldu. Girişim Elektrik Sanayi'ni %15,25 ile Tekfen Holding ve %13,24 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

En çok değer kaybeden hisseler arasında ise %14,81 ile Adel Kalemcilik, %10,91 ile Karsan Otomotiv ve %7,84 ile Ülker Bisküvi yer aldı.

En Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da en değerli şirketler sıralamasında, 474 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları ilk üçte yer aldı.

Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Doların satış fiyatı %0,14 artışla 34,4170 lira olurken, avronun satış fiyatı %1,71 azalarak 36,3250 lira olarak belirlendi. Ayrıca, İngiliz sterlini geçen hafta 44,4970 liradan işlem görürken, bu hafta %2,21 değer kaybederek 43,5120 liraya düştü. İsviçre frangı ise %1,55 düşüşle 38,7190 lira seviyesinden satıldı.

Geçen hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı %4,40 azalarak 2.844 liraya, Cumhuriyet altını ise %4,35 değer kaybederek 19.305 liraya geriledi.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.