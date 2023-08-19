Borsa yatırımcısına altın değerinde öneriler: Uzman isim açıkladı!

Borsa yatırımcısı piyasa hareketliliğinden çekinirken o isim önemli uyarılar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BORSA YATIRIMCISINA ÖNEMLİ UYARILAR

Borsa yatırımcısı son dönemlerde yaşanan hareketlilik sebebiyle uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Son dönemlerde borsa kendi rekorunu kırmaya devam ediyor ve yükseliş sürüyor.





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar yükselişi devam ettikçe borsa yükselişinin de devam edeceğini söyledi. Memiş borsa yatırımcısına şu sözleri söyledi; 'Borsa her yeni bir bir rekor daha tazeliyor. Dolar yükseldikçe borsa kârları da devam edecek. Teknik olarak düzeltme hareketlerine ihtiyaç var ve teknik olarak kârlı satışların olması gerekiyor.'