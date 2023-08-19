  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Borsa yatırımcısına altın değerinde öneriler: Uzman isim açıkladı!

Borsa yatırımcısına altın değerinde öneriler: Uzman isim açıkladı!

Yayınlanma:
Borsa yatırımcısına altın değerinde öneriler: Uzman isim açıkladı!
Borsa yatırımcılarına önemli uyarılar peş peşe geldi! Bu hataları yapmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Borsa yatırımcısı piyasa hareketliliğinden çekinirken o isim önemli uyarılar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BORSA YATIRIMCISINA ÖNEMLİ UYARILAR

Borsa yatırımcısı son dönemlerde yaşanan hareketlilik sebebiyle uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Son dönemlerde borsa kendi rekorunu kırmaya devam ediyor ve yükseliş sürüyor. 

borsa yatırımcısına önemli tavsiyeler geldi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar yükselişi devam ettikçe borsa yükselişinin de devam edeceğini söyledi. Memiş borsa yatırımcısına şu sözleri söyledi; 'Borsa her yeni bir bir rekor daha tazeliyor. Dolar yükseldikçe borsa kârları da devam edecek. Teknik olarak düzeltme hareketlerine ihtiyaç var ve teknik olarak kârlı satışların olması gerekiyor.' 

Ekonomi
Nakit ihtiyacı olanlara kötü haber: Faiz oranları neredeyse iki katına yükseldi!
Nakit ihtiyacı olanlara kötü haber: Faiz oranları neredeyse iki katına yükseldi!
Dolar kurunda büyük bomba patlıyor! Ucuzdan toplamak için resmen tarih verildi
Dolar kurunda büyük bomba patlıyor! Ucuzdan toplamak için resmen tarih verildi
En düşük emekli maaşı alana 6750 TL'lik ek ödeme! Garanti BBVA başvuru ekranını açtı
En düşük emekli maaşı alana 6750 TL'lik ek ödeme! Garanti BBVA başvuru ekranını açtı
Araç sahibi olmak isteyenlere müjde: Halkbank muslukları açtı!
Araç sahibi olmak isteyenlere müjde: Halkbank muslukları açtı!
Garanti Bankası yine yüzleri güldürdü: 1000 TL ödeme için Ağustos bitmeden başvurun
Garanti Bankası yine yüzleri güldürdü: 1000 TL ödeme için Ağustos bitmeden başvurun
PTT'de hesabı olan 5000 TL'yi kapacak! Yardım alma hakkınız var mı hemen öğrenin
PTT'de hesabı olan 5000 TL'yi kapacak! Yardım alma hakkınız var mı hemen öğrenin
Zamlar Kırıkkale’yi de vurdu: Yeni sarı taksi ücretleri açıklandı
Zamlar Kırıkkale’yi de vurdu: Yeni sarı taksi ücretleri açıklandı