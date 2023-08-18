Borsa'da BIST 100 endeksi 18 Ağustos günü açılışında zirve yaptı!

Borsa İstanbul'un 18 Ağustos 2023 işlem gün BIST 100 endeksinin, açılış puanı 39,24 olarak kaydedildi. Yüzde 0,51 oranında değer kazanan BIST 100 endeksi 7.803,71 puan seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksinde ve aynı zamanda holding endeksinde oranların yüzde 0,29 arttığı görülürken, açılışta en çok kazandıran sektör endeksinin ise yüzde 1,45 oranıyla iletişim olduğu kaydedildi.

Dün, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin, yüzde 1,33 değer kazancı ile birlikte günü 7.764,47 puan seviyesinden tamamladığı açıklanmıştı.



