Borsa'da hissesi aniden yükselen sihirbaz Aref’e SPK'dan işlem yasağı kararı!

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz adlı yarışmada yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan ve kısa sürede üne kavuşan Aref, borsa yasağı ile karşı karşıya kaldı. Borsada hisse satın alan ve aldığı hissesi de aniden yükselen Aref, SPK'nın dikkatini çekti.

Daha önceden; aldığı hisse senedi değer kazanınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yasağına takılan Aref, bu kez de satın aldığı hisselerdeki sert yükseliş nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) dikkatini çekti.

"13 kişiye işlem yapma yasağı"





SPK, bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmalarıyla mücadele konulu bir tebliğe göre 13 kişiye altı ay süreyle borsada işlem yapmalarına yasak getirdi. yasaklananlar arasında illüzyonist Aref Ghafouri de var.,

Avrupa Yatırım Holding hisseleri yeniden Sermaye Piyasası Kurulu gündemine alındı. Geçen yılın Haziran ayından itibaren SPK ve Borsa İstanbul, hisse senedi oynaklığını inceleyerek tacir belirlemeye başladı.

1 AY YASAKLANMIŞTI

Ghafouri'ye Avrupa Yatırım Holding hisseleri için BIST yatırımcı bazlı önlemleri de uygulamaya koydu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada Borsa İstanbul A.Ş. Piyasada uygulanan denetim tedbirlerine ilişkin yönergenin 5. maddesi çerçevesinde Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL), Yönerge'nin 6. maddesi içeriğinde belirtilen emir ve işlemler nedeniyle Aref Ghafouri ile Eren Çayır isimli yatırımcılar için 22 Haziran 2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle piyasada "Tazminat" ve "İnternet üzerinden emir iletiminin kısıtlanması" tedbirleri getirilmişti.

Sermaye Piyasası Komisyonu, Dijital Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin önlenmesini amaçlayan Türk Piyasaları Kanunu'nun 128/1-(a) maddesine istinaden, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 ve Genelge No. bilgi kötüye kullanımı ve ticari dolandırıcılık soruşturmasında uygulanan önlemler No. V-101.1. 1. ve 6. maddelere göre 13 kişiye 21 Ağustos 2023 tarihindeki işlemlerden itibaren 6 ay süreli geçici işlem yasağının uygulanmasına karar verdi.