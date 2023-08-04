Borsa'da parası olan kemerlerini bağlasın! Ünlü ekonomist 8000'i göreceği günü ağzından kaçırdı!

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın ve dolarla ilgili tahminleriyle dikkat çeken bir kez daha gündeme oturdu. Altın fiyatlarındaki rekor üstüne rekorun vatandaşları tedirgin ettiği bir dönemde Kolçak, flaş bir uyarıda bulundu.

O TARİHE DİKKAT





Altın fiyatlarının yükseleceği veya düşeceği konusunda merak edilen sorulara cevap veren ekonomist, "O tarihte 8000'i görecek" dedi. TL'ye yatırım yapmayı düşünenleri uyaran Hatice Kolçak, alternatif olarak borsayı önerdi. Karlı çıkmak isteyenler için doğru zamanın geldiğini vurgulayan Kolçak, geç kalmadan borsaya yönelmelerini tavsiye etti.



Altın fiyatlarının yanı sıra dolar tahminleriyle de adından söz ettiren Hatice Kolçak, borsada yaşanan yükseliş ve düşüşlerin normal olduğunu vurguladı. Endeksin 7067 seviyesine ulaşarak birçok kişiyi şaşırttığını belirten ekonomist, borsada düşüş ve yükselişlerin olduğunu hatırlattı. Borsanın ani bir şekilde yukarı çıkışlar yaşamayacağını ifade eden Kolçak, gelişmelere ve atamalara bağlı olarak yatırımcıların beklentilerini değerlendirdi.

Teknik analizlerde 7200 seviyelerinden bir düzeltme beklentisinin olduğunu paylaşan Kolçak, yeni yatırımcıların borsaya ilgisiyle piyasanın yükselme eğiliminde olduğunu belirtti. Ancak kesin bir düşüş veya yükseliş tahmininde bulunmanın zor olduğunu vurgulayan ekonomist, borsada yapılan atamalar ve ekonomi politikalarının fiyatlamalarda etkili olduğunu söyledi.

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'ın bu değerlendirmeleri, yatırımcıların altın, dolar ve borsa gibi yatırım araçlarına dair gelecek beklentileri hakkında önemli bir ışık tutmaktadır. Dolayısıyla yatırımcılar için dikkate değer ve öncü bir rehberlik niteliği taşımaktadır.